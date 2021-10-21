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أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بالعودة للتدرب على استهداف المنشآت النووية الإيرانية

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أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بالعودة للتدرب على استهداف المنشآت النووية الإيرانية أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بالعودة للتدرب على استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوعز رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي لسلاح الجو بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وذلك بعد توقف التدريبات منذ عامين، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت القناة أن قيادة الجيش تستعد للقام بعمل عسكري في حالة فشل المحادثات النووية.

وأشارت إلى أن كوخافي خصص الموازنة اللازمة للتحضير لاحتمال شن هجوم جوي على المنشأت النووية الإيرانية بعد عامين تأكلت فيها هذه القدرات على خلفية الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

ويسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من خلال إعادة هذه الاستعدادات بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إلى تشكيل آداة ضغط على إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء، في إطار المفاوضات الخاصة بشأن العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا وبقوة على الطاولة.

المصرى اليوم

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