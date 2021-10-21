موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

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يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية عن موعد مباريات الدوري المصري في نسخته الجديدة وذلك بعدما انتهى الموسم الأخير بتتوّيج الزمالك بعد منافسة شرسة مع الأهلي امتدت حتى الأنفاس الأخيرة.

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وتنطلق المنافسة الشهيرة يوم الأثنين المقبل الموافق 25 أكتوبر بـ3 لقاءات مثيرة حيث يستضيف البنك الأهلي منافسه طلائع الجيش عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب بتروسبورت.

مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

ويتجدد الديربي السكندري عند الساعة الخامسة بين سموحة والاتحاد على ستاد الأسكندرية، في مباراة يتوقع منها الكثير نظرًا لجودة اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريقين.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الدوري المصري بلقاء الصاعدين حديثًا إلى الدوري الممتاز، فيوتشر وفاركو، ويدخل الفريقان اللقاء بعدد كبير من الصفقات.

وتستمر مباريات الدوري المصري الممتاز في اليوم الثاني بلقاء الزمالك ضد إنبي يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

ويسعى الفارس الأبيض إلى التأكيد على قدراته في الحفاظ على اللقب بتحقيق بداية قوية وتحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة وأداء مقنع.

فيما سيلعب المقاولون العرب مع إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) عند الساعة الثالثة عصرًا، والجونة مع سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة ونصف.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 27 -10 -2021 على ملعب الجيش ببرج العرب عند الساعة الثامنة مساءً، ويسبقه لقاء بيراميدز وهويدي الفيوم عند الساعة الخامسة والنصف.

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وتختتم مباريات الأسبوع الأول من مباريات الدوري المصري الممتاز بلقاء غزل المحلة أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس عند الساعة الخامسة والنصف.

وسيتم نقل مباريات الدوري المصري الممتاز تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي تخصص فقرات فنية مميزة بتواجد نجوم الكرة المصرية.

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كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث المباريات المنتظرة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار.