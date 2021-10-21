أخبار عاجلة

أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

Print
موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية عن موعد مباريات الدوري المصري في نسخته الجديدة وذلك بعدما انتهى الموسم الأخير بتتوّيج الزمالك بعد منافسة شرسة مع الأهلي امتدت حتى الأنفاس الأخيرة.

اقرأ ايضًا: مصدر في الأهلي يكشف لـ «المصري اليوم» حقيقة رحيل موسيماني

وتنطلق المنافسة الشهيرة يوم الأثنين المقبل الموافق 25 أكتوبر بـ3 لقاءات مثيرة حيث يستضيف البنك الأهلي منافسه طلائع الجيش عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب بتروسبورت.

مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

ويتجدد الديربي السكندري عند الساعة الخامسة بين سموحة والاتحاد على الأسكندرية، في مباراة يتوقع منها الكثير نظرًا لجودة اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريقين.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الدوري المصري بلقاء الصاعدين حديثًا إلى الدوري الممتاز، فيوتشر وفاركو، ويدخل الفريقان اللقاء بعدد كبير من الصفقات.

وتستمر مباريات الدوري المصري الممتاز في اليوم الثاني بلقاء الزمالك ضد إنبي يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

ويسعى الفارس الأبيض إلى التأكيد على قدراته في الحفاظ على اللقب بتحقيق بداية قوية وتحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة وأداء مقنع.

فيما سيلعب المقاولون العرب مع إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) عند الساعة الثالثة عصرًا، والجونة مع سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة ونصف.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 27 -10 -2021 على ملعب الجيش ببرج العرب عند الساعة الثامنة مساءً، ويسبقه لقاء بيراميدز وهويدي الفيوم عند الساعة الخامسة والنصف.

للمزيد: تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي في أول 8 جولات من الدوري

وتختتم مباريات الأسبوع الأول من مباريات الدوري المصري الممتاز بلقاء غزل المحلة أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس عند الساعة الخامسة والنصف.

وسيتم نقل مباريات الدوري المصري الممتاز تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي تخصص فقرات فنية مميزة بتواجد نجوم الكرة المصرية.

للمزيد: تردد اون سبورت لمشاهدة مباريات الأهلى والزمالك وفعاليات الدوري المصري

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث المباريات المنتظرة لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك

محمد عمارة: لاعبو الأهلي أفضل من الزمالك

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي بها شك بنسبة 50%

رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي بها شك بنسبة 50%