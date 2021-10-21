وزير المالية: خطة لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة في هذا الموعد

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على دعم الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «المصري أفندي»، على قناة «المحور»، أن الوزارة تجري الدراسات والاستشارات مع البنوك وتجري جولات مختلفة من أجل التوصل لنتائج أكثر دقة.



وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع مع وزارة المالية وجميع المختصين هذه الطروحات الحكومية، معلقا: «هذه أموال الدولة ونسعى للحفاظ عليها ودعمها.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة المصرية قبل يونيو2022.