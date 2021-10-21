غلق 24 مقهى ومحل تجاري وضبط 67 شيشة في حملات بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة الأمن بسوهاج، حملات تفتيشية مكبرة على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقد أسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عن غلق 19 محل تجاري بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 5 مقاه لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 67 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.