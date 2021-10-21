جدة .. القبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر

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اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وأكد الرائد النجيدي أنه قُبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.مكافحة المخدرات النيابة العامة