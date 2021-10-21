أخبار عاجلة

فاروق جعفر : رمضان صبحي لازم ياخد حقه .. وبن شرقي أفضل من بيرسي تاو -
فاروق جعفر: أكرم توفيق أفضل ظهير أيمن في مصر .. وهذه رسالتي إلى محمود علاء -
بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. تعرف على مواعيد وأماكن هطول الأمطار على الإسكندرية اليوم السبت -
حرب أكتوبر في قصص سمير الفيل -
«زى النهارده» وفاة عالم الاجتماع الفرنسى كلود ليفى ستراوس 30 أكتوبر 2009 -
«زي النهارده» انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 30 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» إطلاق سراح الرئيس «بن بلة» 30 أكتوبر 1980 -
الزمالك يكشف انفراجة في تجديد عقد بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل -
عمرو أديب يعلق على واقعة فساد وزارة الصحة (فيديو) -
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى المصرى موسم 2021 - 2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام

Print
الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و"فلادان" و"مبولحي" يواجهان الإعلام

الاتفاق يواصل تحضيراته للنصر.. و

واصل الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته ‏مساء اليوم على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان التدريب قد ‏يشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات بعد ذلك طبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل يعقد الصربي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فلادان ميلويفيتش إلى جانب قائد فارس الدهناء رايس مبولحي مؤتمرًا صحفيًا عصر يوم غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي، للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ9 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.النصر الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحمد الفراج: لقاء "الجبري" مادة استخباراتية لحملة ممنهجة.. والمعلِّقون تناسوا تصريحات "موريل" ونهب المليارات

أحمد الفراج: لقاء "الجبري" مادة استخباراتية لحملة ممنهجة.. والمعلِّقون تناسوا تصريحات "موريل" ونهب المليارات

فيديو مخيف.. لماذا سقط 6 رجال على تمساح عملاق؟

فيديو مخيف.. لماذا سقط 6 رجال على تمساح عملاق؟

أحمد الفراج: لقاء "الجبري" مادة استخباراتية لحملة ممنهجة.. والمعلِّقون تناسوا تصريحات "موريل" ونهب المليارات

أحمد الفراج: لقاء "الجبري" مادة استخباراتية لحملة ممنهجة.. والمعلِّقون تناسوا تصريحات "موريل" ونهب المليارات

فيديو مخيف.. لماذا سقط 6 رجال على تمساح عملاق؟

فيديو مخيف.. لماذا سقط 6 رجال على تمساح عملاق؟