مفاجأة.. إخلاء أرض «معهد الروضة» وإعادتها لصاحبتها من «التعليم العالي»

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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والمتضمن إخلاء أرض الفيلا رقم (39) شارع الإخشيدي، والتى يشغلها المعهد الفني التجاري بالروضة، وانتهاء العلاقة الايجارية التي كانت قائمة بين المواطنة والتعليم العالي.

قالت الفتوى، أن محكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكمها في الاستئناف عام ٢٠٢٠ المقام من مواطنة وآخرين، ضد، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي بانتهاء العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى، وإخلاء المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما من عين التداعي.

فأقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الإشكال رقم (145) لسنة 2021م على الحكم المشار إليه، وانتهت المحكمة إلى قبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وتم الطعن على الحكم الصادر في الإشكال بالاستئناف الصادر عام ٢٠٢١ 1 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن ثم أصبح الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة نهائيًّا واجب النفاذ، ويتعين على وزارة التعليم العالي تنفيذه.

وقائع الدعوي بدأت عندما حدث خلاف بين مواطنة والمعهد الفنى التجاري بالروضة، على أرض الفيلا رقم 39 شارع الإخشيدي، بالروضة، محل الحكم المشار إليه يشغله المعهد الفني التجاري بالروضة، وحيث إن تمام مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه هو إخلاء المبنى الذي يشغله المعهد المذكور، وفي ضوء احتياج العملية التعليمية للمبنى المشار إليه مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وحرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب والعملية التعليمية بالمعهد، واحتراما لحجية الأحكام القضائية والدستور المصري، تقدمت السيدة المذكورة بطلب لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها واخلاء المعهد.