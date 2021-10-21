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حققت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس، 21 أكتوبر2021، مع قرب نهاية التداولات في البورصة العالمية ارتفاعا طفيفا، بعدما شهد سعر الذهب عالميا تذبذبا على مدار تعاملات اليوم، وانخفض في تعاملات الظهيرة بنسبة 0.25%، ثم عادت وارتفعت في المساء بنسبة 0.01%، بينما تعرض سعر الذهب في مصر، لبعض التغيرات بين الصعود والهبوط واستقر في نهاية اليوم عند ارتفاع طفيف عن أسعار الأمس، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 778 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 887 إلى 889 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 776 إلى 778 جنيها، ويشهد اقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 665 إلى 667 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6224 إلى 6232 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف بعدما حققت تراجعا ملحوظا في منتصف التعاملات بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في منتصف النهار ولكنه مالبث أن ارتفع رغم ارتفاع مؤشر الدولار، وسط مخاوف من التضخم ورفع الدعم الإقتصادى الأمريكى، حيث ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة في ديسمبر خلال دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.01%، إلى 1784.80 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1760.30 دولارا، ونقاط الدعم عند 1797.70 دولارا، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25%، مما ينذر بإحتمالية انخفاض الذهب مرة ثانية بسبب العلاقة العكسية التي تربطهما .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 787.83 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 900.38 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 675.29 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،783.84 $ .

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