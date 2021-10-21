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تامر مجدي من الشهيد علي في «الاختيار» لـ«حمو» في «وراء كل باب حكاية»

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تامر مجدي من الشهيد علي في «الاختيار» لـ«حمو» في «وراء كل باب حكاية» تامر مجدي من الشهيد علي في «الاختيار» لـ«حمو» في «وراء كل باب حكاية»

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شارك الفنان تامر مجدي في مسلسل «وراء كل باب حكاية» بطوله النجم خالد سرحان«وإخراج منال الصيفى ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إنتاج سينرجي

أكد تامر مجدى أن الدور مختلف تمام عن ما قدمه، والسبب في ترشيحه المخرجة منال الصيفى بعد مشاهدته مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي كان يجسد شخصية الشهيد علي الذي أبكى الملايين في وقت عرض المسلسل.

الفنان تامر مجدي

وقال تامر مجدى: «أجسد شخصية حمو الشاب ابن البلد من حى شعبى يعمل حلاق وصاحب صاحبه ومحبوب من أهالى المنطقة تجمعه صداقه داخل أحداث المسلسل مع النجم خالد سرحان».

وعبر عن مدى سعادته بالعمل مع كل القائمين على المسلسل.

المصرى اليوم

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