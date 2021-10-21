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القبض على مواطن ظهر في متباهيا بتعاطي المخدرات

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السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني

كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان...

e780dda36f.jpgالرياض : الوطن
fe8fec0bce.jpg15 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات وباعوا أجزائها

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png15 ربيع الأول 1443 هـ

مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية

تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير...

icon-byline.pngجدة: مطر المفضلي
icon-clock.png15 ربيع الأول 1443 هـ

انقطاع التيار الكهربائي عن كابول

تسبب انفجار في كابول بانقطاع التيار الكهربائي اليوم، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية.وقالت الشركة "برشنا" في رسالة...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png15 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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