السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني

كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان...