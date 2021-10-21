القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات
كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان...
الرياض : الوطن
15 ربيع الأول 1443 هـ
ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد...
الرياض : الوطن
15 ربيع الأول 1443 هـ
تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير...
جدة: مطر المفضلي
15 ربيع الأول 1443 هـ
تسبب انفجار في كابول بانقطاع التيار الكهربائي اليوم، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية.وقالت الشركة "برشنا" في رسالة...
أبها: الوكالات
15 ربيع الأول 1443 هـ