أخبار عاجلة

أحمد دياب يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء رابطة الأندية -
حمادة أنور: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر -
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة .. القبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر

Print
جدة .. القبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر جدة .. القبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

جدة .. القبض على (3) مقيمين بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (2) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وأكد الرائد النجيدي أنه قُبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.مكافحة المخدرات النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة

مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة