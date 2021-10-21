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"الرويلي" يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية بقاعدة الملك سلمان ويبحثان التعاون المشترك

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جرى استعراض أوجه التعاون في المجال الدفاعي لدعم أمن واستقرار المنطقة

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اليوم بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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