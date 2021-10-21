أكسبو دبى: برنامج الريادة النسائية يستهدف دخول 3 ملايين امرأة سوق التجارة الدولي

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بهدف تعزيز فرص المرأة في التعلم والابتكار وعقد الشراكات والدخول في التحالفات، ولتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة بشكل أساسي في قطاع الصناعات الرئيسية، لوضعها على خريطة التجارة العالمية،عقد جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع كارتييه، سلسلة من اللقاءات بمشاركة كلا من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومركز التجارة العالمي في نيويورك (ITC) ،

وقالت باميلا كوك هامليتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي إن تشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة أصبح أكثر أهمية عن ذي قبل، وهو ما لايمكن تحقيقه إلا بتواجد المرأة كجزء أساسي من الحل، لذا يشارك مركز التجارة العالمي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والتصدير، في إيجاد فرص جديدة ودعم حقيقي للمرأة، عن طريق استضافة إكسبو 2020 لمجموعة من الفعاليات واللقاءات التي تنعقد بشكل فعلي وافتراضياً، لتعزيز التعلم والابتكار والشراكات والتحالفات، ولتعليم النساء كيف يصبحن رائدات أعمال .

وتحدث محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إعلان برنامج الريادة النسائية خلال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، بالإضافة لبرنامج المرأة في التجارة الدولية، وهي مبادرة هدفها تسهيل دخول ما يقارب الـ 3 ملايين امرأة سوق التجارة الدولي على مستوى العالم بحلول 2021، والتركيز على تحويل الأسواق العادية إلى أسواق رقمية. كما ذكر أنه قد تقديم العديد من أشكال الدعم المادي والعلمي والمعرفي لكافة المشتركات في البرنامج بالتعاون مع بعض الشركات العالمية.

وأضاف لقد استطاعت دبي أن تلفت أنظار العالم بنجاحها الذي تم رصده خلال فترة الجائحة وما بعدها، كما يعد إكسبو 2020 نقطة تحول وركيزة أساسية نحو التقدم والازدهار خلال السنوات الآتية .«

وتم التركيز خلال الجلسات النقاشية المتعددة التي استضافها الجناح، على أهمية تقديم المعرفة وتوفير فرص التواصل كعناصر أساسية من عناصر دعم المرأة وتمكينها، كما تم عرض مجموعة من النماذج الناجحة التي تم تغيير حياتها للأفضل، من خلال الدعم الذي تم تقديمه للنساء الرياديات.

كما تم تقديم عرض مرئي حول قصة إحدى السيدات المكافحات من بنجلاديش، والتي تقوم تجارتها على بعض الصناعات اليدوية وخلال فترة الجائحة، توقف عملها هي وفريقها بالكامل، وتعرضت لأيام صعبة، إلى أن تواصلت مع فريق «هي تتاجر» العالمي «She Trade Global» الذي وفر لها فرصة تعلم التسويق الرقمي، وهو ما فتح أمامها أسواقا جديدة، وغيّر من حياتها بشكل كامل.