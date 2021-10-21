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قالت صحيفة ديلي ميرور، أن ليفربول سيقوم بعقد محادثات مع الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار حول مدة غياب نجم الفريق محمد صلاح خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

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ومن المتوقع أن يتواجد صلاح ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة القارية المقبلة خلال الفترة من 9 يناير وحتى السادس من فبراير وهو ما يعني غياب صاحب الـ29 عاما عن 6 مواجهات مصيرية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترغب إدارة ليفربول في تقليل مدة غياب هداف الفريق خلال تلك الفترة وهو ما سيتم مناقشتها مع الاتحاد المصري ومسئولي المنتخب الأول، خاصة وأن الريدز سيفتقد لخدمات السنغالي ساديو ماني أيضًا.

ومن أبرز المواجهات التي قد يغيب عنها الثنائي الأفريقي المميز محمد صلاح وساديو ماني ( ليستر سيتي – تشيلسي – برينتفورد – كريستال بالاس).

وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على ضرورة ترك اللاعبين لمشاركة منتخبات بلادهم في البطولات القارية المعتمدة في موعد لا يتجاوز صباح الاثنين من الأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تبدأ في البطولة ذات الصلة.