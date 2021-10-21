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صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر ()

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صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر (فيديو) صندوق مكافحة الإدمان يحذر: فصل الموظف المتعاطي ابتداء من منتصف ديسمبر ()

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أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي مخدرات، حال اكتشاف مباشرته لعمله تحت تأثير المخدر عقب منتصف ديسمبر المقبل.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن ما يقرب من 8 آلاف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان، متابعا «هدفنا ليس فصل الموظفين، لكن علاج الأرواح، لذلك ستخضع التحاليل للطب الشرعي لضمان النزاهة»، مشيرا إلى نسبة الإدمان انخفضت من 3.3% إلى 2.1%.

وأشار إلى أن نسبة الإدمان بين الموظفين انخفضت من 8% إلى 1.5%.

وشدد عثمان على أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمة علاج الإدمان بالمجان وفي سرية تامة، لافتا إلى وجود 27 مركزا لعلاج الإدمان في 17 محافظة.

المصرى اليوم

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