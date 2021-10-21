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«مبادئ الإخراج السينمائي» بفعاليات مشروع «ابدأ حلمك» بقصر ثقافة دمنهور

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«مبادئ الإخراج السينمائي» بفعاليات مشروع «ابدأ حلمك» بقصر ثقافة دمنهور «مبادئ الإخراج السينمائي» بفعاليات مشروع «ابدأ حلمك» بقصر ثقافة دمنهور

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» والذى يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم، بقصر ثقافة دمنهور بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث أقيمت المحاضرة الخامسة بعنوان«مبادئ الإخراج السينمائي» التي قدمها المخرج أشرف فايق، وتحدث عن مفهوم الاخراج السينمائي باعتباره أهم اجزاء العملية الدرامية نظرا لتوليه مسئولية تحويل اوراق السيناريو من فكرة لعمل درامى متكامل بعد مروره بعدة مراحل، موضحا أن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في الأونة الأخيرة نظرا لانتشار العديد من برامج الموبايل التي تسهل عمل المونتاج بتقنية عالية، حيث من السهل عمل فيلم بالهاتف المحمول من خلال تصوير وإجراء عدد من التعديلات سواء في مونتاج الصورة أو الصوت ووضع اللمسات النهائية للفيلم، فالفيلم قد لا يتطلب كثير من الإمكانيات المادية ولكنه يفتقد المحتوى .

أضاف فايق أن الفكرة هي النواة الحقيقية للعمل الدرامى، لذا يجب أن يتم معالجتها لتصبح قصة تضم سردا لعديد من التفاصيل التي تبرز أدوار الشخصيات وعلاقتهم ببعضهم البعض، ليصبح سيناريو قابل للتنفيذ يقدمه المخرج من خلال سرد للأحداث من خلال الصورة التي تظهرها عدسات التصوير التي يتم توزيعها بشكل دقيق يعكس رؤية المخرج، واختتم اليوم بعرض الفيلم الأمريكى الصينى American factory والذى حصل على جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي، باعتباره يجسد صراع بين الثورة والمال من خلال سيطرة الاستثمار الصينى على مصنع أميركي تم إغلاقه من قبل، لتعيد الحياة والامل العديد من الموظفين ولكن يحدث صدام نظرا للسياسة الصينية للإدارة وفكر العماله الأمريكية .

المصرى اليوم

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