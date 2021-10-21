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غلق مركز دروس خصوصية لمخالفته إجراءات كورونا ببني سويف (صور)

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غلق مركز دروس خصوصية لمخالفته إجراءات كورونا ببني سويف (صور) غلق مركز دروس خصوصية لمخالفته إجراءات كورونا ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن غلق مركز للدروس الخصوصية بمدينة بني سويف، مخالف وغير ملتزم باجراءات مجابهة عدوى كورونا ضمن جهود حملات المتابعة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شدد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات وزارة التنمية المحلية، وذلك في اطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الميدانية على المحال التجارية والأسواق والمقاهي والتعاون مع مسؤولي التربية والتعليم في تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية، وذلك للدفع بخطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.

وفي هذا السياق صرح المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، بإنه قاد اليوم حملة متابعة لتنفيذ قرارات ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، حيث شارك في الحملة المختصون من التربية والتعليم والجهات التنفيذية والأمنية المعنية لغلق مركز للدروس الخصوصية بالمدينة، لمخالفته للتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من .

وأشار رئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قد تلقت بلاغا بتردد عدد كبير من الطلاب على مركز للدروس الخصوصية بأحد الأحياء «بدون ترخيص» وبناء على ذلك توجهت الحملة لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم إخلاء المركز من الطلاب وغلق وتشميع المركز وتحرير محضر بالمخالفة.

جاء ذلك بحضور مدير الشؤون القانونية ووكيل الادارة التعليمية ومدير أمن مديرية التربية والتعليم وقوة من مركز شرطة بندر بنى سويف ونائب رئيس المدينة
ومن ناحية أخرى واصلت الحملة متابعتها الميدانية في أكثر من موقع، وقامت بتحرير محاضر لمخالفات اشغالات غير قانونية، ومحاضر لعدد من المقاهي لعدم إلتزامها بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة عدوى فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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