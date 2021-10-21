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تخفيض كميات المياه من بعض محطات بني سويف بسبب أعمال رفع الكفاءة

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تخفيض كميات المياه من بعض محطات بني سويف بسبب أعمال رفع الكفاءة تخفيض كميات المياه من بعض محطات بني سويف بسبب أعمال رفع الكفاءة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه نظراًللمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع مياه الشرب ،والتي تشمل أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة بمحطات المياه التي تخدم قرى مركزي ببا وناصر، وتستلزم تخفيض كميات المياه المنتجة من محطات مياه (أشمنت ،معسرة نعسان القديمة، البرانقة، كفر ناصر) ..وذلك حتى مارس المقبل ... مما يترتب عليه ضعف المياه خلال فترات النهار وأوقات الذروة بالمناطق التالية :

_ بهبشين العلوية، جزء من الشناوية، بني زايد، طنسا الملق، مطار دنديل، الحمام «مركز ناصر»

_ الأدوارالعليا بمدينة ببا وطنسا بني مالو وبعض قرى مجلسي طنسا وقمبش

_ اهناسيا بجانب عزب غروب الميمون بمركز الواسطى

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الضعف أو الانقطاع، مع العلم سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، والاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول حال وجود شكوى أو استفسار.

المصرى اليوم

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