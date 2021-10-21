وظائف شاغرة لخريجي "الدبلوم والبكالوريوس" في "الطيران المدني"

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في مجال الإدارة وبمسميات مختلفة والعمل في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدة وظائف شاغرة في مجال الإدارة المختلفة في العاصمة الرياض، لحملة درجة البكالوريوس والثانوية العامة وما يعادلها.

والوظائف المعلنة لحاملي درجة البكالوريوس هي بمسميات: رئيس قسم التميز والتمكين (تخصص إدارة المشاريع)، ومدير محفظة (تخصص إدارة المشاريع أو أحد الشهادات المهنية في إدارة المشاريع)، ومفتش سلامة مطارات (تخصص بكالوريوس هندسة صناعية أو كهربائية أو ميكانيكية أو مدنية)، ولحملة الثانوية وما يعادلها بمسميات، مفتش عمليات الطيران (رخصة طيران)، مفتش صلاحية الطيران (دبلوم هياكل ومحركات مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني أو دبلوم إلكترونيات).

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