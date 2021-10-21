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بيع صقرين بـ228 ألف ريال في الليلة الـ16 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

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بيع صقرين بـ228 ألف ريال في الليلة الـ16 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني بيع صقرين بـ228 ألف ريال في الليلة الـ16 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
جرى في مزاد تنافسي مباشر دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم

بيع صقرين بـ228 ألف ريال في الليلة الـ16 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

بيع اليوم صقران بمبلغ 228 ألف ريال في الليلة السادسة عشرة لمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية؛ الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل.

وجاءت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح القنفذة للطاروح محمد أحمد السيد وتم بيعه بمبلغ 57 ألف ريال، بعدها انطلقت المنافسة على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح المجيرمة للطواريح محمد قبلان القحطاني وعبد الله مطحس القحطاني ومطحس محمد القحطاني ويبلغ من العرض 15.50 إنشا راهيا، الطول 15.50 إنشا، وبدأت المنافسة عليه بقوة بمبلغ 111 ألف ريال واستمرت المزايدة حتى بِيع بمبلغ 171 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يوفر للطواريح الكثير من المزايا؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في مناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو ) في كل منطقة، ويتم فحص الصقر وتوثيق طرحه، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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