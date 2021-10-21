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"عهد مليح" تروي معاناتها مع سرطان الثدي في حملة توعوية بكلية الإعلان بجدة

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"عهد مليح" تروي معاناتها مع سرطان الثدي في حملة توعوية بكلية الإعلان بجدة "عهد مليح" تروي معاناتها مع سرطان الثدي في حملة توعوية بكلية الإعلان بجدة
دشنت كتابها الذي استعرض قصتها الملهمة بعنوان "الثقة بالله دواء لكل مريض"

روت عهد مليح قصتها مع سرطان الثدي وما واجهته من مصاعب وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي واستعرضت مليح مسيرتها والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها بالإصرار والعزيمة، كما تخلل اللقاء تدشين الكتاب الأول لها والذي اشتمل على قصتها المُلهمَة بعنوان "الثقة بالله دواء لكل مريض" بالإضافة إلى مشاركة سارة مغربي قصتها في محاربة المرض والنجاة منه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في لقاء نظمته، كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية زهرة، في حملة إبداعية للتوعية بسرطان الثدي.

وأكدت عميدة كلية الإعلان بجدة الدكتورة حنين محمد شعيب أن حملة التوعية لعام 2021 جاءت مغايرة تمامًا عن الفعاليات الأخرى وأنها مهرجان فن وموسيقى تحت مسمى (PinkChella)، للتوعية بسرطان الثدي من خلال أجواء فنية محفزة .

وأشارت "شعيب" إلى أن التوعية والتثقيف ضرورة حتمية لهذا المرض، مؤكدة أن هذه الحملات التوعوية تجد دعمًا كبيرًا من قيادة الجامعة التي تؤمن بالدور المهم المناط بالجامعات لخدمة المجتمع وخصوصًا بالتوعية المجتمعية الصحية، حيث أُقيم بازار خيري يعود ريعه لصالح جمعية زهرة، بالإضافة إلى مشاركات فنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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