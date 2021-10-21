استشاري: مريض السمنة المفرطة عرضة للإصابة بالقلب 9 أضعاف الشخص العادي

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار مناسبة لمريض السمنة المصاب بالسكر، لأن هذه العملية تهاجم السكر بأقصى ما يمكن من خلال تقليل امتصاص السكر والدهون بنسبة تصل لـ70%، خلاف أنها تنشط البنكرياس بصورة كبيرة للغاية.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن عملية تحويل المسار مناسبة لمريض السمنة المفرطة الذي يعاني من مشاكل المعدة، وارتجاع المريء، مشددًا على ضرورة الإطلاع على التاريخ المرضي للمريض قبل إجراء أي جراحة السمنة لتحسين حياته بشكل كامل.

وأضاف أن هناك امكانية لعلاج كل الأمراض المصاحبة للسمنة المفطرة من خلال اجراء عملية تحويل المسار، مشيرًا إلى أن مريض السمنة المفرطة عرضة للإصابة بالقلب 9 أضعاف الشخص العادي.