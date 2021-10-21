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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحملات الإعلامية، موضحا أن الحملات التي جرى تنفيذها بمشاركة اللاعب محمد صلاح نجم مصر وليفربول الإنجليزي زادت الاتصال على الخط الساخن 4 أضعاف.

وأضاف عمرو عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحملة الإعلامية لمكافحة وعلاج الإدمان التي ينفذها الصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي تحقق ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.

وأردف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الإعلام هو المفتاح السحري للتوعية ونشر التثقيف بشأن مشكلة تعاطي المخدرات، موضحا أن أكثر من 70% من الشباب المصريين يستقون معلوماتهم عن المخدات من الدراما، لذا يحب أن تعمل تلك الدراما على رفع الوعي بخطورة المخدرات.