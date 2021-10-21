أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

Print
نائب محافظ يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي نائب محافظ يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بزيارة لمركز ومدينة إهناسيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ،وذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، والمحاسب نشأت معبدفهيم رئيس مركز ومدينة إهناسيا

حيث تفقد نائب المحافظ الأقسام الطبية ومكونات المستشفى التي تم تطويرها بالمشروع الذي تم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ،بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة إهناسيا.

تجول «د. عاصم سلامة» داخل مكونات وأقسام المستشفى، والتي شملت :المبنى الرئيسي وأقسام التعقيم والأشعة والعيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة والعمليات، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات،فيما يجرى التنسيق حاليا بين وزارة الصحة والجهات المعنية في إجراءات تجهيز وتأثيث المستشفى وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية وتدعيم القوى البشرية اللازمة لتشغيل المستشفى من الأطباء والتمريض والإداريين لتكون جاهزة لدخول الخدمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007

«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007

«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973

«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973

توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»