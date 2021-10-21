نائب محافظ يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

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قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بزيارة لمركز ومدينة إهناسيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ،وذلك بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، والمحاسب نشأت معبدفهيم رئيس مركز ومدينة إهناسيا

حيث تفقد نائب المحافظ الأقسام الطبية ومكونات المستشفى التي تم تطويرها بالمشروع الذي تم تنفيذه ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ،بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء مركز ومدينة إهناسيا.

تجول «د. عاصم سلامة» داخل مكونات وأقسام المستشفى، والتي شملت :المبنى الرئيسي وأقسام التعقيم والأشعة والعيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة والعمليات، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات،فيما يجرى التنسيق حاليا بين وزارة الصحة والجهات المعنية في إجراءات تجهيز وتأثيث المستشفى وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية وتدعيم القوى البشرية اللازمة لتشغيل المستشفى من الأطباء والتمريض والإداريين لتكون جاهزة لدخول الخدمة.