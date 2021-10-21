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محمد فاضل: بعض المسلسلات تنقل للمشاهدين طرق تعاطي المخدرات ()

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محمد فاضل: بعض المسلسلات تنقل للمشاهدين طرق تعاطي المخدرات (فيديو) محمد فاضل: بعض المسلسلات تنقل للمشاهدين طرق تعاطي المخدرات ()

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قال المخرج محمد فاضل، إن الدراما لها دور كبير في مواجهة مشكلة الإدمان، وأصبحت سلاح ذو حدين يمكن استخدامه في البناء والهدم، موضحا أن منظمة الصحة العالمية في نظمت ندوة في ذات الشأن واتخذت عدة توصيات.

وأضاف محمد فاضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمر ليس مجرد توصيات لكن يعتمد بشكل كبير على طريقة وكيفية تنفيذ تلك التوصيات عن طريق قرارات حاسمة، مردفا أنه أخرج مسلسل اسمه «للعدالة وجوه كثيرة جدا» وكان التدخين ممنوع تماما في المسلسل ولم ينتقص ذلك من الأداء الفني للعمل.

وأردف المخرج محمد فاضل، أنه ليس ضد حرية الإبداع لكن الأولوية لأمن المجتمع، لأن التدخين كارثة كبيرة، تكلف الدولة العديد من الأموال، مضيفا أنه يجب أن يناقش البرلمان، القضايا الخاصة بالمخدرات وممارسة العنف، وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع.

وتابع محمد فاضل، أن بعض المسلسلات تنقل للمشاهدين طرق تناول المخدرات، وهذا ينعكس بالسلب على سلامة وأمن المجتمع، موضحا أن مثل تلك الأمور لا تندرج تحت حرية الإبداع لأنها تؤذي الآخرين.

المصرى اليوم

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