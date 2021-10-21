ثقافة الجيزة تناقش مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

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في ضوء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبرعاية د.ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة برئاسة الفنان جلال عثمان، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بهذه المناسبة العطرة، حيث عقد قصر العياط محاضرة بعنوان «أخلاقيات الرسول»، القاها الواعظ الشيخ صلاح محمد بإدارة أوقاف العياط، الذي ألقى الضوء على أخلاق النبي محمد (ص) وضرورة الاقتداء به والسير على هديه، لما لذلك من أثر عظيم في أمن وسلام واستقرار المجتمع، بجانب ورشة فنون تشكيلة للتعبير عن مظاهر الاحتفال بالمولد، وورشة حكي تناولت المعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي الكريم، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، وفقرة للإنشاد الديني والقاء الشعر لمواهب القصر.

نظمت مكتبة أطفيح الثقافية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، تضمن ندوة بعنوان «مولد الرسول الكريم ..هديه وسيرته العطره» شارك بها فضيلة الشيخ عبدالله حامد الحفناوى، وفضيلة الشيخ هلال عبدالعزيز شعراوى، من إدارة الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، محمد عيد جبر، عاشور عبدالله عويس من مدرسة كفر الشيخ عبدالجليل للتعليم اساسي، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بجانب فقرة القاء الشعر، الانشاد الدينى، والابتهالات في مدح الرسول، قدمها مجموعة من طالبات المعهد الديني للفتيات، ومدرسة كفر الشيخ عبدالجليل بأطفيح.

عقد بيت ثقافة أوسيم محاضرة بعنوان «مولد النبي» حاضرها عبدالسلام محمود خليل بإدارة أوسيم التعليمية، الذي ناقش مولد الرسول ونشأته يتيما، ونزول الوحي عليه، ودعوته إلى دين الحق، والدروس المستفادة من حياة النبي وأخلاقه الكريمة، بحانب فقرة انشاد ديني لمواهب البيت، بينما قدم مسؤول النشاط بمكتبة أم خنان الثقافية ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين عروسة المولد، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان«نبي الأخلاق» عرض خلالها مسؤول النشاط مواقف من حياة الرسول تعكس رقي أخلاقية وسماحة نفسه، وقبوله للآخرين.

أقام بيت ثقافة طموه محاضرة بعنوان «انسانية الرسول» تناولت عرض لبعض المواقف من حياة الرسول، وإنسانيته التي كانت ولازالت وستظل مثالا يحتذى ونموذجا يقتدى به، مع ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن فرحة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، كما قدمت مكتبة دور التربية الثقافية فقرة لعرض التنورة التراثية، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية لعمل عروسة المولد بالفوم جليتر، وأخرى لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بالمولد، بينما نفذت مكتبة الطلبة ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم لعروسة المولد، وبمكتبة بولاق الدكرور الثقافية أقيمت ورشة حكي بعنوان «ولد الهدى»، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين.