أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«كانا ينقذان طفلين».. وفاة شخصين إثر غرق سيارة ملاكي بمصرف في الدقهلية

Print
«كانا ينقذان طفلين».. وفاة شخصين إثر غرق سيارة ملاكي بمصرف في الدقهلية «كانا ينقذان طفلين».. وفاة شخصين إثر غرق سيارة ملاكي بمصرف في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما غرقا داخل مصرف في الدقهلية، اليوم، أثناء انقاذهما طفلين من الغرق بعدما سقطا بهما سيارة والدهما داخل المصرف بنطاق مركز دكرنس.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بغرق سيارة ملاكي في مصرف عموم البحيرة المار أمام قرية ديرب نجم دائرة المركز ووجود غرقى مصابين .

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وبمساعدة الاهالي تم انتشال جثتين وهما وائل محمد السيد عبدالحي 35 سنة، وابن عمه محمد أيمن زكريا 19 سنة، ونقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أن الضحيتين غرقا أثناء انقاذ أبناء الضحية الأولي، وقال شهود العيان «أن الطفلان آدم وشهد وائل محمد عبدالحي، 6 و7 سنوات كانا يلعبان في سيارة والدهما أثناء وجودها بجراج منزلهما المواجه للمصرف وأثناء لعبهما تحركت السيارة بهما خارج الجراج وسقطت داخل المصرف وتجمع الاهالي على صراخهما ونزل والدهما وابن عمه إلى المصرف لإنقاذهما وتمكنا من انقاذ الطفلان ولكن انزلقت أقدامهما في المصرف وغرقا ولم يتمكن الأهالي من انقاذهما.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة الأهالى من انتشال جثة الضحايا ونقلها لمستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007

«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007

«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973

«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973

توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»

جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة»