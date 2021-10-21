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جنبلاط: لا نستطيع عزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وعزل الشيعة "بده كتير انتباه"

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جنبلاط: لا نستطيع عزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وعزل الشيعة "بده كتير انتباه" جنبلاط: لا نستطيع عزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني وعزل الشيعة "بده كتير انتباه"

جي بي سي نيوز :- حذر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط من "المطالبة بعزل الطائفة الشيعية عن الشعب اللبناني"، داعيا إلى العمل على دراسة الخطة الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس نجيب ميقاتي، قال جنبلاط : "لا نستطيع أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني"، مضيفا أن "عزل الشيعة بده كتير انتباه".

ودعا إلى "الإعداد لدراسة الخطة الاستراتيجية الدفاعية للبلاد".

وتابع: "نعيش اليوم بقناصين متجولين وهذا خطير على أمن الوطن، ونعول كثيرا على التحقيق من قبل السلطات المختصة".

وقتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: "الجديد" + RT

جي بي سي نيوز

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