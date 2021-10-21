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الزراعة: هذا سعر طبق البيض في منافذ الوزارة

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الزراعة: هذا سعر طبق البيض في منافذ الوزارة الزراعة: هذا سعر طبق البيض في منافذ الوزارة

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع أتحاد منتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات للمستهلك من خلال أكثر من 400 منفذ خاصة بوزارة الزراعية، خلاف منافذ وزارة ، ومنافذ وطنية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة بإذن الله.

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة الزراعة تتوسع في المنافذ الخاصة بالوزارة ليس من أجل بيع المنتجات، ولكن بهدف بيع المباشر وتقليل الاسعار إلى حد كبير.

ولفت إلى ان سعر طبق البيض في منافذ وزارة الزراعة سيكون أقل من 50 جنيهًا، معقبًا: «بنحاول نصل لنقطة تعادل حتى يحقق المربي مكسب جيد، حتى لا يخرج من السوق، وبالتالي تزيد الأسعار مرة اخرى»

المصرى اليوم

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