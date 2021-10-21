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رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: لم تدخل حزام الزلازل

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رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: مصر لم تدخل حزام الزلازل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: لم تدخل حزام الزلازل

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشعب المصري شعر بزلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وهذا الزلزال احد توابع الزلازل الذي حدث في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن مركز هذا الزلزال خارج في شرق المتوسط.

وتابع «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مصر لم تدخل حزام الزلزال، والمنطقة التي شهدت الزلزال خلال الأيام القليلة الماضية تشهد العديد من الزلزال بصورة متقاربة، ولكنها لا تكون محسوسة بنفس الزلزال التي حدثت الفترة الأخيرة.

ولفت إلى انه لا يمكن الشعور بالزال قبل وقوعه، معقبًا: «لا يوجد تنبأ بالزال على مستوى العالم، ولكن هناك إمكانية لتقليل الحد من مخاطر الزلزال، من خلال تحديث الكود الزلزالي للمباني، ورفع التوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أي زلزال» .

المصرى اليوم

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