أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كرستينا فيرنانديز رئيسة للأرجنتين 28 أكتوبر 2007 -
«زي النهارده».. وفاة الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973 -
توفيق السيد: الحكم دائمًا في موضع اتهام والحلقة الأضعف بالوسط الرياضي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي «غير صحيحة» -
ارتفاع ملحوظ في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليفربول ومانشستر يونايتد .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

Print
ليفربول ومانشستر يونايتد .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ليفربول ومانشستر يونايتد .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ينتظر عشاق الكرة حول العالم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد القادم 25/10/2021، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

تنطلق المباراة الأحد 25-10- 2021 في تمام الساعة 5:30 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء.

تذاع المباراة على قنوات بين سبورتس مع وجود ستوديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية، ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الإنجليزية خدمة متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون.

خط الوسط: ميلنر- هيندرسون -كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو- ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شو- ماجوير- ليندلوف -بيساكا.

خط الوسط: فريد- توميني -راشفورد.

خط الهجوم: فيرناندس -جريين وود -كرستيانو رونالدو.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة