ليفربول ومانشستر يونايتد .. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ينتظر عشاق الكرة حول العالم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد القادم 25/10/2021، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول الإنجليزي المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

تنطلق المباراة الأحد 25-10- 2021 في تمام الساعة 5:30 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء.

تذاع المباراة على شبكة قنوات بين سبورتس مع وجود ستوديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية، ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الإنجليزية خدمة متابعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون.

خط الوسط: ميلنر- هيندرسون -كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو- ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شو- ماجوير- ليندلوف -بيساكا.

خط الوسط: فريد- توميني -راشفورد.

خط الهجوم: فيرناندس -جريين وود -كرستيانو رونالدو.