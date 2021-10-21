قطر تلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي للوافدين وأسرهم

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قال مسؤول قطري كبير اليوم الخميس إن جهات العمل في الدولة الخليجية ستكون ملزمة بتوفير تأمين صحي للعمال والموظفين الوافدين وأسرهم بموجب قانون جديد أصدره أمير البلاد.

ولدى قطر عدد ضخم من العمالة الوافدة، إذ لا يشكل القطريون سوى عشرة بالمئة من سكان البلاد.

وفي الوقت الحالي، يمكن للمقيمين الأجانب والزوار الحصول على رعاية صحية أساسية مجانا بدفع قيمة رمزية مقابل بطاقة صحية حكومية ولا تلزم جهات التوظيف بتقديم أي تأمين صحي إضافي خاص للعاملين فيها.

وقالت وزارة الصحة العامة في قطر في البيان الصادر أمس الأربعاء «بناء على القانون الجديد، سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم».

ويسري القانون، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية أمس، بعد ستة أشهر من نشره في الصحيفة الرسمية. ولم تذكر السلطات سببا للخطوة.

كما يلزم القانون الجديد جميع الزائرين لقطر بشراء خطة تأمين صحي تغطيهم أثناء وجودهم في البلاد التي ستستضيف العام المقبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.