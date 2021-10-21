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وزير الخارجية يؤكد لحفتر دعم الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا

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وزير الخارجية يؤكد لحفتر دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا وزير الخارجية يؤكد لحفتر دعم الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا

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صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكري قد زار اليوم، ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي.

وقد التقى الوزير شكري خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي ومن بينهم نائب رئيس الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وأضاف «حافظ» أن الوزير شكري قد التقي، من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكري على دعم الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.

المصرى اليوم

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