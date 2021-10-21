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ضوابط صارمة لاستخدام دورات المياه بالمساجد .. وشروط خاصه لصلاة الجمعة (التفاصيل)

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ضوابط صارمة لاستخدام دورات المياه بالمساجد .. وشروط خاصه لصلاة الجمعة (التفاصيل) ضوابط صارمة لاستخدام دورات المياه بالمساجد .. وشروط خاصه لصلاة الجمعة (التفاصيل)

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قال عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن هناك توجيه بالموافقة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح دورات المياه من فجر يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وإذا كان هناك امكانية للنزول من المنزل بعد الوضوء فهذا أفضل.

وتابع «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك تطهير مستمر لدورات المياه بعد كل صلاة، مشيرًا إلى أن فتح دورات المياه يكون قبل الصلاة بربع ساعة، وتغلق بعد الصلاة مع غلق المسجد.

وأضاف: «الافضل هو النزول من المنزل بعد الوضوء، واستخدام دورات الميها خلال الضرورة القصوى، واستخدام الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي»

المصرى اليوم

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