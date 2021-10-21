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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: أن مصر ما زالت في الموجة الرابعة لكورونا حتي الأن، مطالبا كافة المواطنين بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

وحول زياة أعداد الإصابات أشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الخميس، إلى إن هناك زيادة في أعداد الإصابات ملحوظة ولكن ليست كثيرة، مؤكدًا أنه مع استقرار معدلات الإصابة ستنحصر الموجة.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: أي تطيعمات ضد الفيروسات مش مستمرة على طول دي بتشتغل من 6 إلى 9 شهور عشان في سلالات جديدة بتظهر وبتكون محتاج إنك تخد اللقاح تاني.

وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن كل الفيروسات قادرة على التحور ومعروف طبيًا أن هذه التحورات تساعد الفيروس على استمرار حياته.

وحول حقيقة دخول مصر في الموجة الخامسة لفيروس كورنا أضاف تاج الدين أنه لا يتمنى وجود موجة خامسة من الوباء في مصر؛ ولكن الوباء مازال منتشرا في مختلف دول العالم وهناك حالة ترقب ورصد للإصابات.

وفي وقت سابق قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن جميع التجارب الإكلينيكية والسريرية المطبقة حول العالم بعد التطعيم أثبتت أن الطعوم التى تمنح بواقع جرعتين، تأثيرها يستمر من 6 أشهر إلى 9 أشهر وبحد أقصى عام.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن هذه الفرضيات والوقائع العلمية تبدأ مجدداً في ترتيب ما أسماه فقه الأولويات قائلاً : " من هو المفترض أن يأخذ الجرعة الثالثة ؟ كل من مر عليه عام وحصل على الجرعتين بداية من الفئات الأولى والمعرضة للإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية يتم البدء في منهجهم الجرعة الثالثة من الفلاح ".

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، :إن التطعيم المتعلق بـ فيروس كورونا يشابه كثيرًا تطعيم الانفلونزا الموسمية، وذلك فيما يخص مدة فعاليته، حيث أن تأثيره يستمر من 6 أشهر إلى 9 أشهر وبحد أقصى عام .