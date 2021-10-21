هل ينتقل سالم الدوسري إلى نيوكاسل الإنجليزي؟

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قاد سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي فريقه أول أمس للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد التغلب على غريمه فريق النصر، وسجل الدوسري الهدف الثاني وهو هدف الفوز لفريقه.

واختار الاتحاد الآسيوى لكرة القدم الدوسري أفضل لاعب في المباراة والتي انتهت بنتيجة 2-1 للهلال، وكان قد سجل هدفًا في فوز الزعيم على استقلال طهران في دور الـ 16، وسجل وصنع في ثلاثية بيرسبوليس الإيراني في ربع النهائي.

الدوسري في نيوكاسل

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 320 مليون جنية استرليني، ليصبح النادي الأكثر ثراءً في العالم.

يذكر أن فريق نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي بعد ان فشل في الفوز بأي من مبارياته الثماني، استقبلت شباكه 19 هدف حتى الأن وهو أكبر عدد للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

نبذه عن سالم الدوسري.

بدأ سالم الدوسري مسيرته مع نادي الهلال السعودي عام 2011-2012، خاض مع الزعيم 149 مباراة، فاز معهم في 103 مباراة.

شهدت مسيرة الدوسري تتويجه بالعديد من الألقاب مثل لقبين للدوري السعودي، ولقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين ولقب دوري أبطال آسيا، لم يرتد صاحب الـ 30 عامًا سوى القميص الأزرقباستثناء فترة إعارة قصيرة لفياريال لمدة 6 أشهر فقط.

جحيم فياريال

أعير الدوسري إلى نادي فياريال الإسباني لمدة 6 أشهر، وجاء ذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي للعب في كأس العالم لعام 2018.

33 دقيقة هي حصيلة مشاركة الدوسري مع فياريال وكانت في مباراة ريال مدريد التي انتهت بالتعادل بثنائية لكل منهما، ورجع الدوسري إلى الزعيم منهزمًا لعدم نجاح التجربة بسبب قلة لياقته البدنية مقارنة بباقي اللاعيبن في الغواصات.

بعد العودة من تجربة الإعارة، استعاد الدوسري مستواه وتألق مع الهلال والمنتخب السعودي، ويقدم مستوى رائع مع فريقه حيث قادهم لنهائي دوري أبطال آسيا.ـ ليكون أبرز المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

فهل يتجه صندوق الأستثمار السعودي نحو أبناءه ليتواجدوا في الملاعب الإنجليزية، وإتاحه الفرصة للاعيبين مميزين أمثال سالم الدوسري ليتألقوا في الدوري الأكثر إثارة في العالم؟