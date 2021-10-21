نقل سكان عمارات «أمانكو» بـ6 أكتوبر إلى مساكن أبو الوفا عقب تصدع عقار بسبب الزلزال

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قام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بنقل ساكنى العمارة رقم (١٠ ) بمساكن ا«أمانكو»والتى تقع بالقرب من سنترال الحى السادس بمدينة ٦ اكتوبر إلى مساكن أبوالوفا بالتوسعات الشمالية، عقب حدوث تصدع بالعمارة بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الأول .

وكان الزال قد أحدث شروخا وتصدعات بالعمارة،حيث قام الأهالى بإبلاغ جهاز المدينة، وعلى أثره انتقل المهندس عادل النجار رئيس الجهاز وفريقه المعاون ضم المهندس رمضان عبدالمعز والمهندس محمد عمرو وبعض أعضاء مجلس أمناء مدينة اكتوبر برئاسة محمود برعي رئيس المجلس لتفقد

العمارة ومعاينة التصدعات وعلى الفور أمر بنقل السكان إلى أماكن أخرى أكثر أمانا بمنطقة التوسعات الشمالية بأبوالوفاء وتم إخلاء جميع السكان وتسليمهم محاضر التسليم بالشقق الجديدة.

كما قام الجهاز بتوفير سيارات لنقل السكان ومتاعهم إلى المكان الجديد.

وأوضح المهندس عادل النجار أن جميع سكان عمارات امانكوا بالحي السادس سيتم نقلهم وتشكيل لجان هندسية لمعاينة باقى العمارات المجاورة تمهيدا لنقل باقى السكان مع توفير جميع الخدمات .

كما قامت الشركة المنفذة بمشروع عمارت التوسعات الشمالية بأبوالوفاء والتي تم نقل السكان إليها بإدخال المياه والكهرباء وتوفير جميع الخدمات للعمارات الجديدة.