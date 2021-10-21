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فرع «الرعاية الصحية» بالأقصر ينشر أول مقالة علمية بالمجلة العالمية «As orthopaedics»

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فرع «الرعاية الصحية» بالأقصر ينشر أول مقالة علمية بالمجلة العالمية «As orthopaedics» فرع «الرعاية الصحية» بالأقصر ينشر أول مقالة علمية بالمجلة العالمية «As orthopaedics»

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، ان الدكتور بولا عادل حكيم «طبيب العظام ورئيس قسم الأبحاث الإكلينيكية بفرع هيئة الرعاية الصحية العامة، بالأقصر، اعد المقالة الافتتاحية ضمن مجلة (As orthopaedics) العلمية العالمية،

وتم نشر المقالة العلمية، تحت عنوان «أورام العظام الحميدة «نظرة عامة»» Benign bone tumers an overview.

وتأتي هذه المقالة تمهيدًا لسلسلة من الأوراق البحثية التي يجري العمل عليها في الوقت الراهن، وقد تناولت المقالة في مضمونها ماهية أورام العظام الحميدة، ونظرة عامة عن أسباب انتشارها وكذلك أنواعها المختلفة وطرق علاجها.

ويعد د.بولا عادل حكيم، أحد خريجي منحة جامعة هارفارد الأميركية للأبحاث الإكلينيكية، التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي ..

المصرى اليوم

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