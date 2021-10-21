روما تهزم بسادسية أمام فريق نرويجي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى المدير الفني لفريق روما الإيطالي جوزيه مورينيو ضربة موجعة بالهزيمة أمام متصدر الدوري النرويجي «بودو جليمت»، بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتغلب بودو جليمت النرويجي على روما الإيطالي بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية على ملعب «أسبميرا» في النرويج.

وبعد تلك المواجهة يظل روما في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما تصدر بودو جليمت المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتولى مورينيو تدريب الذئاب مطلع الموسم الحالي بعقد يمتد لثلاث سنوات، وذلك بعد رحيله بمدة عن توتنهام هوتسبير، وحقق مع الفريق نتائج جيدة نوعًا ما، فخلال مشواره بالدوري الإيطالي حقق 15 نقطة من أصل 8 جولات، ليقبع في المركز الرابع.

وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات إن مورينيو تلقى 6 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته التدريبية والتي تمتد لـ1008 مباريات.