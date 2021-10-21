أهم مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة .. أبرزها مانشستر يونايتد ضد ليفربول

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عن أهم مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة حيث ستشهد الجولة التاسعة مواجهات نارية يأتي في مقدمتها مانشستر يونايتد ضد ليفربول على ملعب أولد ترافرد.

اقرأ ايضًا: ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس ونهاية الجولة الثامنة

وتُفتتح مباريات الجولة بلقاء أرسنال ضد أستون فيلا غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقله تلفزيونيًا عبر شاشة بي عن سبورت 1.

وتستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت حيث يلعب تشيلسي مع نورويتش سيتي عند الساعة الواحدة والنصف، وستقام 4 مواجهات عند الساعة الرابعة وهي كريستال بالاس ضد نيوكاسل وإيفرتون مع واتفورد وليدز يونايتد مع ولفرهامبتون وساوثامبتون ضد بيرنلي.

مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

وتختتم مباريات السبت الممتاز بلقاء برايتون ضد مانشستر سيتي عند الساعة السادسة والنصف على ملعب أميكس فالمر.

وستكون شاشة بي إن سبورت 1 هي الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي مع وجود استديو تحليلي رئيسي يضم أبرز نجوم الكرة العربية والعالمية.

ويشهد الأحد 3 مواجهات نارية يأتي في مقدمتها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عند الساعة الخامسة والنصف ويسبقها لقاء وست هام يونايتد مع توتنهام وبرينتفورد مع ليستر سيتي عند الساعة الثالثة.

للمزيد:عشاق صلاح يطاردونه في شوارع «ميرسيسايد».. صور

ويسعى الريدز إلى خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من تشيلسي وتعويض فارق النقطة خاصة في ظل تألق محمد صلاح فيما يأمل الشياطين الحمراء يقيادة سولشاير إلى استعادة التوازن محليًا بعد سلسلة من النقاط المهدرة.