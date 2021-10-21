"آل الشيخ" يعلن إطلاق منصة "عيشها" بشكلها الجديد

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بمميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بكل المناطق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق #منصة_عيشها بشكلها الجديد، والتي تتضمن مميزات أكثر تسهل معرفة الفعاليات والأنشطة الترفيهية في كل مناطق المملكة ‪ .enjoy.sa

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "‏أطلقنا الموقع الجديد لمنصة ‫#عيشها واللي اشتغلنا فيه مع شركة 500 designs العالمية، طورنا فيه خصائص كثيرة تسهل عليكم معرفة كل الفعاليات enjoy.sa, ‏‪"@Enjoy_Saudi

يُذكر أن "عيشها" هي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، وتعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه. ويمكن تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من خلال الرابط: http://onelink.to/2prrn3 .