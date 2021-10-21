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أعضاء «النواب» بمحافظة كفرالشيخ يطالبون باستخراج الكارت الذكي للفلاح

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أعضاء «النواب» بمحافظة كفرالشيخ يطالبون باستخراج الكارت الذكي للفلاح أعضاء «النواب» بمحافظة كفرالشيخ يطالبون باستخراج الكارت الذكي للفلاح

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استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اليوم الخميس عددا كبيرا من المواطنين للقاء النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن الحزب وذلك خلال اللقاء الذي يعقد يومي السبت والخميس من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن الحزب عددا كبيرا من الطلبات والشكاوى بحضور الدكتور على أبوشوشة الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب السيد شمس الدين، أن الطلبات تضمنت طلبات تكافل وكرامة للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلبات استخراج الكارت الذكي للفلاح وتظلمات بشأن زيادة السماد وطلبات بعض أولياء الأمور بعدم ربط الكتب بالمصروفات وإجراء البحث الاجتماعي المطلوب لاعفائهم وطلبات في قطاع الصحة وطلبات شخصية أخرى مؤكدا انه تم بحث جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفقا للقانون .

من جانبه أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة بنواب الحزب مؤكدا حرصهم جميعا على حل مشاكل المواطنين وبحث طلباتهم والعمل على نجاح مبادرة امانة المحافظة حتى تكون انطلاقة قوية للتعاون بين الحزب ونوابه والمواطنين لتلبية احتياجاتهم ومساندة الدولة في جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية الشاملة .

ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح ومؤسسات الدولة المصرية وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

المصرى اليوم

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