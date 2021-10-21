منسق العلاقات الدولية بجامعة بوردو الفرنسية يزور «الإسكندرية» لبحث التعاون (صور)

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استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية الخميس البروفيسور مارك لاندرى منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة بوردو الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، واستعراض الأنشطة القائمة حالياً بين الجامعتين على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، وبحث إمكانية عقد بروتوكولات تعاون علمي جديدة في تخصصات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار قنصوه خلال اللقاء إلى إمكانية إعداد درجات علميـة مشتركة بيـن الجامعتيـن( dual degree ) في الكليات التي تقوم بتدريس برامج باللغة الفرنسية وهى كليات الآداب والحقوق والتجارة والطب والزراعة، وناقش إمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية المزمع إنشاؤها قريباً، وجامعة بوردو للتعاون على مستوى البرامج التعليمية والأنشطة البحثية، بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا Letter Of intention بين جامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بوردو بهدف الإتفاق على أوجه التعاون وإنشاء مجموعة من البرامج المتميزة المشتركة بالجامعة الأهلية الوليدة.

كما رحب قنصوه بعرض البروفيسور مارك للتعاون في مشروع Imagine وذلك لتحفيز المشاركة الطلابية في مبادرات التوعية المجتمعية والتى تتوافق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تسعى إلى توفير مستوى إجتماعى لائق للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصرى بجميع محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاته المشرف على العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة عبير الوكيل مسؤول العلاقات الفرانكفونية بمكتب العلاقات الدولية، والدكتورة أمانى إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتورة أميرة زكى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.