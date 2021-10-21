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متى نتخطى ذروة الموجة الرابعة كورونا ؟.. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

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متى نتخطى ذروة الموجة الرابعة كورونا ؟.. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد متى نتخطى ذروة الموجة الرابعة كورونا ؟.. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن ما زالت في الموجة الرابعة، وهذا سبب زيادة الإصابات بشكل يومي، معقبًا: «الإصابات مش عالية أوي، ولكن هناك تصاعد في الإصابات».

وتابع «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضع ايام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة.

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال مستشار الرئيس: «نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء مازال موجودًا»، مشيرًا إلى أن كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا الأمر معروف من الناحية العلمية، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم.

ولفت إلى أن أي تطعيمات ضد الفيروسات ليست صلبة على حد تعبيره، وفي حاجة إلى تغير لمواكبة التحور الذي يحدث في الفيروس، معقبًا: «التطعيمات تعمل لمدة 9 شهور، وبعد ذلك في حاجة إلى تغيير».

المصرى اليوم

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