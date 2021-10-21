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مصطفى بكري: فيلم ريش يعود بنا إلى القرن الماضي ()

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مصطفى بكري: فيلم ريش يعود بنا إلى القرن الماضي (فيديو) مصطفى بكري: فيلم ريش يعود بنا إلى القرن الماضي ()

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قال الإعلامي مصطفى بكرى إن العديد من الانتقادات طالت فيلم ريش، الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي، كانت بسبب اعتبار الفيلم يمثل إساءة لمصر، ولا يحمل فكرة غير الفقر الشديد الذي يعود بنا إلى القرن الماضي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أننا لسنا ضد حرية الإبداع، لكن الفيلم لا يتناول أي شيء غير الفقر، موضحا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المخرج وكاتب السيناريو والمنتج.

وتساءل مصطفى بكري، كيف سمحت الرقابة بعرض هذا الفيلم الذي يسئ لمصر والمصريين؟، مضيفا أنه كان يجب على أجهزة الرقابة مراجعة مثل هذه الأفلام قبل إعطاء التصاريح بعرضها بهذا الشكل.

المصرى اليوم

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