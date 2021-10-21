انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات «آفتا» لتحرير تجارة السلع الزراعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استضافت مدينة جنيف السويسرية اجتماعات الجولة الأولى لمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر وتجمع «آفتا»، الذى يضم كلا من سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين، حيث استهدفت الاجتماعات التفاوض بشأن تبادل الإعفاءات الجمركية على السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ من الجانبين.

وقد ترأس الجانب المصرى إبراهيم السجينى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، الذى أكد أن هناك تقدما ملحوظا فى العملية التفاوضية على كافة المستويات، حيث تمت مناقشة أهمية أن يلبى هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجارى بين مصر وتجمع «آفتا»، مؤكدًا أهمية إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره فى تنفيذ مواد الاتفاق وتنفيذ الصفقات التجارية، وكذا أهمية خلق قنوات اتصال مباشرة بين تجمعات رجال الأعمال من الجانبين.

وقال مساعد الوزيرة إن المناقشات تضمنت الاتفاق على أهمية تبادل البيانات التفصيلية الخاصة بالصادرات والواردات بين مصر وتجمع «آفتا» فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك تبادل القوائم السلعية للسلع ذات الأولوية بالنسبة للصادرات لكلا الجانبين خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يقوم كل طرف بدراستها واختيار أفضل البدائل المتاحة لتحرير السلع، مشيرًا إلى أن الجانب المصرى يفضل إجراء المفاوضات بشكل ثنائى مع كل دولة من دول التجمع نظرا لوجود بعض الاختلافات داخل دول التجمع فيما يتعلق بالتكويد الجمركى.

ولفت إلى أن المفاوضات تناولت أيضًا موقف التجارة البينية بين مصر ودول التجمع، وأهم السلع التى يتم تبادلها حاليًا، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن هناك توافقًا فى الروئ بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات التى ستركز عليها المفاوضات فى المرحلة المقبلة. وتأتى هذه المفاوضات بعد خمسة عشر عامًا من دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع «آفتا» حيز النفاذ عام 2007 والذى تضمن تحرير السلع الزراعية والصناعية وتم تأجيل تحرير السلع الزراعية المصنعة لمرحلة لاحقة وفقا لاتفاق الطرفين من خلال اللجنة المشتركة، وهو ما أقرته اللجنة المشتركة بين مصر وتجمع «آفتا»، التى عُقدت بالقاهرة عام 2019.