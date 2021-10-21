تفاصيل لقاء البرهان مع رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان

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التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، بمكتبه اليوم، بفولكر بيترس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس).

وبحث اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الجارية بالبلاد وعلاقة شركاء الفترة الانتقالية ودعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية.

وأكد رئيس البعثة الأممية السيد فولكر بيترس في تصريح صحافي عقب اللقاء، ضرورة استمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني لاستكمال قضايا الانتقال الكبرى ممثلة في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وإعداد الدستور والتحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس مجلس السيادة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها مؤخرا مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وأطراف الشراكة من المكون العسكري والحرية والتغيير والمجتمع المدني وممثلي تنظيمات الكفاح المسلح.

ودعا فولكر إلى ضرورة العودة للحوار بين كل الأطراف للحفاظ على إنجازات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين على المستوى الاقتصادي وعودة السودان للمجتمع الدولي وتحقيق اتفاق سلام السودان في جوبا.

وقال فولكر إن الاجتماع أكد ضرورة التركيز خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على المواضيع العالقة الرئيسية، والعمل على استكمالها بما في ذلك تسمية الممثلين في المجلس التشريعي واللجان والمفوضيات المختلفة، مؤكدا أنه في حالة اتفاق الأطراف سيجدون الدعم الدولي حاضرا.

وخلال اليوم خرج مئات الآلاف من السودانيين في عدة مدن في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين، وفي المقابل، توافد فيه المئات للانضمام للمعتصمين أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش.