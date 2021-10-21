الشرطة السودانية تصدر بيانًا بشأن الأحداث في الخرطوم

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أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية، اليوم الخميس بيانًا حول الأحداث التي صاحبت مواكب مليونية 21 أكتوبر في أم درمان أمام المجلس التشريعي.

وقال البيان «تنادت جموع من الشعب السوداني لمسيرات يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م في إطار ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلتها الوثيقة الدستورية وقد رفعت شعارات سلمية المواكب. وتم ذلك بشكل سلس ومعافي».

تابعت: «بيد أنه وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر انحرفت مجموعة محدوده وحادت عن السلمية وعملت إلى حصب القوات المرتكزه أمام المجلس التشريعي

بوابل من الحجارة والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقه (ملتوف)».

وأَضاف البيان: «مما حدا بالقوات استخدام القدر القانوني من أدوات فض الشغب رغم تمادي تلك المجموعات وقيامها بحرق عربة لنقل الجنود ونهب محتوياتها ونتج عن مجمل الأحداث إصابة عدد من رجال الشرطة بينهم اثنان مصابان بطلق ناري في البطن والرجل» وأكدت قوات الشرطة حرصها «على أداء واجبها القانوني مهما كلف ذلك من تضحيات دون الالتفات للمزايدات… حفظ الله البلاد والعباد».