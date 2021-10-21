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«طالبان»: لقاء موسكو كان جيدا والجميع متفق على أن تنعم أفغانستان بأمن دائم ()

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«طالبان»: لقاء موسكو كان جيدا والجميع متفق على أن تنعم أفغانستان بأمن دائم (فيديو) «طالبان»: لقاء موسكو كان جيدا والجميع متفق على أن تنعم أفغانستان بأمن دائم ()

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قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في حركة «طالبان» عبدالسلام الحنفي في مقابلة مع RT إن اللقاء في موسكو كان جيدا ومفيدا، وأن الجميع متفقون على أن يكون في أفغانستان أمن دائم.

وشدد حنفي على أن «الموقف الروسي جيد وقوي في هذه المنطقة ويمكن له أن يفعل شيء لثبات أمن المنطقة وهذا أمر مهم جدا»، مشيرا إلى «أننا نحن نريد علاقة مثبة مع جميع الدول وأيضا الولايات المتحدة».

وأكد حنفي أن «حقوق الإنسان في أفغانستان الآن موجودة وكل الأشخاص يعملون ولهم حقوق في التعليم والعمل»، وعن التفجيرات التي تحصل، قال: «التفجيرات يمكن أن تحصل في أي من الدولة، ولكن نحن مصممون للحفاظ على أمن جميع الأفراد».

وأضاف: «هذه جرائم ترتكب من قبل مجرمين وبعض الذين لديهم اعتقادات متطرفة وليس لهم علاقة بالشريعة، بينما نحن مصممون لإقامة العدل والقانون»، مشددا على أن « الموجودة مصممة لإقامة الأمن في جميع أنحاء أفغانستان وممالك الجوار وجميع المناطق، ولا نسمح لأحد أن يستعمل أفغانستان لاستهداف أمن الجوار والدول».

وقال إن «مسألة اللاجئين مهمة جدا، ودون استقرار وثبات دائم يمكن اللجوء من أفغنستان إلى ممالك الجوار خصوصا أوروبا، لهذا يجب على جميع الممالك إقامة ارتباط دائم في أفغانستان».

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