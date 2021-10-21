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فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الخميس، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة: «إن الوضع الوبائي في فلسطين مقبول، وعدد الإصابات التي تسجل قليلة وضمن المعقول».

وتابع في تصريح صحفي اليوم الخميس: «كنا متخوفين من الموجة الرابعة التي اجتاحت كل العالم، إلا أن الإقبال الكبير على تلقي الطعومات في فلسطين والمسوحات التي أخذت، أدت تدريجياً للانخفاض عدد الإصابات التي تسجل».

وأضاف، «ما ندعو له حالياً مع اقتراب عودة دخول السياح إلى فلسطين، عدم إدخال أي وافد إلا بعد التأكد من تلقيه للقاح كورونا، وإجراء فحوصات تظهر خلوه من الوباء».

وأشار، إلى أنّ «سلالة جديدة تجتاح العالم ووصلت لإسرائيل، ونتمنى أن لا تصل إلينا».

المصرى اليوم

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